Товарооборот Китая с США упал на 20,1%, с РФ — вырос на 3,4%

https://static.news.ru/photo/f5967a12-7e0e-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот КНР и Соединённых Штатов в I квартале 2020 года сократился на 20,1%, до $95,74 млрд, товарооборот России и Китая вырос на 3,4%, до $25,35 млрд, за тот же период.

Импорт товаров из США в КНР сократился на 3,7%, до $27,486 млрд. Импорт российских товаров вырос на 17,3%, до $16,202 млрд. Экспорт Китая в США упал на 25,2%, до $68,255 млрд, экспорт в Россию также сократился на 14,6%, до $9,151 млрд. Такие данные предоставило Главное таможенное управление КНР, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции по всему миру внешняя торговля КНР может понести ещё большие убытки. Из-за этого в Китае готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации Китая Синь Гобинь.