Ушедший год запомнился добропорядочным россиянам немалым количеством уголовных дел, связанных с крупным бизнесом. NEWS.ru предлагает вниманию читателей рейтинг тех предпринимателей, чьи дела так или иначе пострадали «в схватке» с российской судебной и правоохранительной системой. В наш топ попали те, кто потерял в прошлом году значительные финансовые активы, пережил обыски, лишился или наконец обрёл свободу. Справедливо это или нет — вопрос другой.

Михаил Гуцериев и «Сафмар»

В конце 2019 года к миллиардеру (владельцу пенсионных фондов АО «Сафмар» GCM Global Energy Inc., «Русснефть», ОАО «Русский уголь», ЗАО «Моспромстрой», «М.Видео», «Эльдорадо», Media Markt, страховой компании «ВСК» и длинного ряда других компаний) постучались силовики по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину и в страны Евросоюза. Ущерб по нему оценили более чем в 2 млрд рублей.

В оперативных мероприятиях 18 декабря были задействованы сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Обыски прошли в квартире бизнесмена в районе Хамовники, в офисе «Русснефти», а также в «Фортеинвесте» — нефтяном предприятии, принадлежащем семье Гуцериевых. Близкий к группе «Сафмар» источник «Коммерсанта» обыски в «Фортеинвесте» подтверждал. Данную компанию возглавляет сын бизнесмена Саид Гуцериев.

Михаил Гуцериев Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Между тем, в пресс-службе группы «Сафмар» данные об обысках у Гуцериева опровергли. Да и сам миллиардер в телефонном разговоре с телеканалом РЕН-ТВ заявил: «Нет, это не правда. Это провокация».

Обыски в структурах Михаила Гуцериева проводились в рамках расследования уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). В них участвовали МВД, ФСБ и ФТС. Нелегальные поставки нефти и нефтепродуктов в Турцию, якобы, велись в интересах нефтяного холдинга АО «Фортеинвест». По данным источников, делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.

Михаил Гуцериев — нефтяной, угольный и строительный магнат с 2002 года ежегодно включается в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, который на 2019 год его состояние оценил в $3 млрд 700 млн. В настоящее время долларовый миллиардер находится по одним данным — в Москве, по другим — в Лондоне.

«Жизнь на воле — как рулетка. Где приманка, там и клетка», — написал в одном из своих стихотворений миллиардер и поэт-песенник.

Сергей Петров и «Рольф»

Компания «Рольф» — крупнейший автопродавец в России. Её дилерская сеть насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге. В июне 2019 года в офисах группы компаний «Рольф» проводились обыски и изымались документы. По заявлению Следственного комитета России, Петрова и ряд руководителей его компании подозревали по ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и в, якобы, незаконном переводе 4 млрд рублей на счета одной из компаний, владельцем которой является Сергей Петров.

Сам автомиллиардер все обвинения отверг и назвал их не соответствующими правовым нормам. Непосредственно обыски он связал с попыткой рейдерского захвата компании, оборот которой за 2018 год составил 230 млрд рублей, или же с местью за поддержку оппозиции в Госдуме, когда он был депутатом.

В сентябре 2019 года СКР объявил Петрова, который в настоящее время живёт в Австрии, в международный розыск. В ноябре глава «Рольфа» сообщил о намерении продать компанию.

В 2019 году он занял 114-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России»: состояние предпринимателя оценивалось в $900 млн.

Игорь Сысоев и Nginx

В середине декабря правоохранительные органы обыскивали офис IT-компании Nginx в Москве. Она владеет веб-сервером, на котором существует около 500 млн сайтов со всего мира. Кроме того, Nginx — почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах.

По данным СМИ, основатель компании Игорь Сысоев несколько часов провёл на допросе. Поводом для следственных действий стало заявление от компании, связанной с холдингом Rambler Group. Там считают, что права на веб-сервер Nginx принадлежат им: Сысоев начинал его разработку во время работы в Rambler 15 лет назад. В марте 2019 года Сысоев и партнёры продали один из самых популярных в мире веб-серверов за $670 млн. Лишь спустя полгода после сделки в Rambler решили, что всё это принадлежало холдингу. Nginx ушла американской компании F5.

Игорь Сысоев Игорь Сысоев/vk.com

Между тем совет директоров Rambler Group на внеочередном собрании через несколько дней после рассмотрения всех обстоятельств взаимоотношений Rambler и компании Nginx поручил менеджменту компании обеспечить расторжение договора с кипрской Lynwood Investments и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления от следователей. Lynwood выступала от лица Rambler Group по данной претензии.

Сам Игорь Сысоев заявил, что создал веб-сервер Nginx в свободное от работы время, а программирование в его рабочие обязанности во время работы Rambler не входило. За Сысоева вступился бывший исполнительный директор Rambler Group Игорь Ашманов, который подтвердил, что у Rambler нет документов, которыми они могли бы подтвердить позицию компании.

На форуме Roem.ru Ашманов высказал гипотезу о том, что «при продаже „Рамблера“ Сбербанку те, кто продавал, наврали, что Nginx принадлежит „Рамблеру“, чтобы повысить цену, а потом юристы Сбербанка обнаружили, что это враньё, и дали команду». К сведению, Сбербанк и Rambler Group летом 2019 года заключили сделку: банк выкупил 46,5% в онлайн-бизнесе холдинга.

Майкл Калви и Baring Vostok

Фонд частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners специализируется на инвестициях в России и странах СНГ. С 1994 года по 2018 год он вложил свыше $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Baring Vostok инвестировал в Avito, «1C», Skyeng, Gett, «Вкусвилл», Busfor, сеть поликлиник «Семейный доктор», Тинькофф Банк, оператора наружной рекламы Gallery, а также в онлайн-кинотеатр ivi.

В 2019 году Калви стал председателем совета директоров КБ «Восточный» — крупнейшего регионального банка Дальнего Востока. Калви и его партнёров обвинили в том, что они похитили у этой финорганизации 2,5 млрд рублей, выданных в качестве кредитов «Первому коллекторскому бюро», передав в собственность в виде отступного по кредиту 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A., реальная рыночная стоимость которых, по мнению следствия, не превышает 600 тысяч рублей.

Майкл Калви Игорь Иванко/АГН «Москва»

В середине февраля решением Басманного суда Москвы пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» вместе с главой инвестиционной компании Майклом Калви были взяты под стражу. Позднее последний был переведён под домашний арест.

В вышеупомянутых действиях признаков мошенничества не было, заявляла защита бизнесмена: он не получил имущественной выгоды и возможности распоряжаться похищенными денежными средствами. Кроме того, «невозврат кредита банку является невозвращением должного и не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ», объясняли его адвокаты.

Сам Калви, выступая в суде, обвинял в ложном доносе акционеров банка: члена правления «Восточного» Шерзода Юсупова и Артёма Аветисяна. Ранее Baring Vostok обвинил последнего в незаконном выводе средств из Юниаструм Банка накануне слияния его с «Восточным» в 2017 году. Предположения Майкла Калви о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного конфликта в банке, Аветисян опроверг: «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета».

В защиту американца выступали глава Сбербанка Герман Греф, бизнес-омбудсмен Борис Титов и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вскоре после его ареста британская Financial Times написала, что Калви «стал самым известным западным исполнительным лицом, которому грозит российская тюрьма», и что это обстоятельство бросает тень на и без того малопривлекательный инвестиционный климат в РФ. По сообщениям СМИ, дело Майкла Калви даже обсуждалось на закрытом совещании у президента в конце февраля.

В декабре 2019 года Басманный суд Москвы продлил его домашний арест до 13 января, сообщили в пресс-службе суда. Калви при этом своей вины не признаёт и настаивает: причина его уголовного преследования в конфликте между руководителями банка.

Осенью адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви пожаловались на силовиков через созданную по поручению президента платформу «За бизнес». Любопытно, что созданием данной платформы занималось Агентство стратегических инициатив, одним из руководителей которого является Артём Аветисян.

В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») на ч. 4 ст. 160 («Растрата»). Максимальное наказание по этой части статьи о растрате такое же, как и по статье о мошенничестве — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Игорь Ефремов и завод «Свободный сокол»

ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» было основано в 2011 году как генеральный дистрибьютор металлургического завода с одноимённым названием. Компания, где работает полторы тысячи человек, является единственным в России и странах СНГ производителем труб из высокопрочного чугуна и крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора водоснабжения и водоотведения. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25%. В 2018 году выручка компании составила 2,8 млрд рублей, прибыль — 75 млн рублей.

Летом министерство внутренних дел предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве с электроэнергией управляющему директору ООО «ЛТК „Свободный сокол“» Антону Бабуцидзе. Следствие считает, что с 2013 по 2015 годы предприятие потребляло энергию, но, якобы, умышленно не оплачивало поставки Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК). Энергетики пытались взыскать образовавшийся долг в 415,4 млн рублей через арбитраж, но из-за сроков исковой давности получили только часть суммы, после чего обратились в МВД.

Игорь Ефремов долинамашиносторения.рф

Кроме того, осенью УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело и по факту хищения 1,65 млрд рублей сотрудниками и руководителями ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» и ООО «ЛТК «Свободный сокол» в рамках кредитной линии, открытой в госбанке.

Решением Правобережного районного суда Липецка Бабуцидзе был заключён под домашний арест, позднее, после изъятия загранпаспорта, он был отпущен под залог в 3 млн рублей. Также суд избрал меру пресечения в виде залога в 3 млн рублей и гендиректору компании — Игорю Ефремову.

Защита топ-менеджеров и сам Ефремов посчитали, что обвинения в хищениях являются переводом гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В середине ноября арбитражный суд не удовлетворил кассационную жалобу липецких энергетиков о взыскании с ЛТРК «Свободный сокол» долга за электроэнергию с мая 2013 по март 2015 года в размере 415,34 млн рублей, оставив без изменения решение арбитражного суда Липецкой области. Тогда судом было установлено, что «несмотря на отсутствие расчетных документов, ООО «ЛТК „Свободный Сокол“, не оспаривая факта потребления электроэнергии, перечисляло денежные средства гарантирующему поставщику».

Литуевы и «Ксеньевский прииск»

«Ксеньевский прииск» — старейшее золотодобывающее предприятие Забайкальского края (Могочинский район, пгт. Ксеньевка), основанное ещё в 1865 году, где работает больше 500 человек. Производительность драг (комплексно-механизированных горно-обогатительных агрегатов, работающих по принципу многоковшового цепного экскаватора на плавучей платформе) по промывке горной породы — 3,6 млн кубометров в год. Средние объёмы добычи золота в 2000-х годах — 500-600 кг в год. В 2017 году — около тонны. Однако в 2019-м впервые за 150-летнюю историю данного акционерного общества объём добычи золота превысил 1500 кг.

Летом был задержан генеральный директор «Ксеньевского прииска», которому принадлежит, якобы, спорный актив, Егор Литуев. По данным СМИ, относящаяся к бизнесмену Сергею Янчукову, приехавшему из Украины в 2005 году, группа компаний «Мангазея», получив авансом операционный контроль над российским месторождением, затем отказалась платить.

Егор и Виктор Литуевы kpgold.ru

Акционер «Ксеньевского прииска», который владеет лицензией на разработку месторождения, отец Егора Виктор Литуев (в настоящее время он — заместитель гендиректора по стратегии) обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть актив и выплатить неустойку.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Но апелляционная инстанция, по словам адвокатов, восстановила справедливость: решением суда стратегический актив стоимостью $100 млн, должны были возвратить Литуеву, а Янчукова обязали выплатить неустойку в размере почти 500 млн рублей.