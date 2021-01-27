Только треть извлекаемых запасов нефти в РФ оказались рентабельными

https://static.news.ru/photo/62b2b13c-60a5-11eb-a569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инвентаризация экономики разработки месторождений природных ресурсов, проведённая по поручению правительства РФ, показала, что из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в стране только 36% являются рентабельными.

Такие данные привёл в статье для журнала «Энергетическая политика» заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. По его мнению, низкая рентабельность связана с ухудшением возможностей по освоению запасов. Замминистра указал, что действующие коллекторы обладают низкой проницаемостью. Он добавил, что в стране возникла необходимость строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции.

Прирост запасов в последние годы во многом обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается. В основном, в традиционных регионах прирост происходит за счёт поиска пропущенных залежей или бурения на глубокие горизонты, — отметил Сорокин.

Замглавы Минэнерго призвал применять «совершенно новые технологии разведки и моделирования активов» для повышения рентабельности нефтедобычи. Сорокин выделил Арктику в качестве перспективного региона для внедрения новшеств.

С точки зрения крупных открытий, наиболее перспективным регионом является Арктика и шельф. Здесь уже было сделано несколько крупных открытий за последние годы — Нептун, Тритон, Пайяха с суммарными запасами более 1,3 млрд тонн нефти. Однако, эти бассейны мало изучены и, с учётом высокой стоимости поискового бурения, здесь необходимо применять совершенно новые технологии моделирования для эффективной локализации залежей углеводородов, — написал замминистра.

Сорокин также предложил использовать технологии искусственного интеллекта для автоматизации рутинных операций. Замминистра допустил, что такой подход позволит сохранить до 6% инвестиций «за счёт сокращения количества нерентабельных опций».

Кроме того, Сорокин назвал необходимым создание механизмов регулирования в области промышленных данных. Это должно позволить российским компаниям более эффективно обмениваться информацией.

Было бы правильно рассмотреть возможность обмена в части отдельных приоритетных направлений, например, исследований трудноизвлекаемых запасов или новых регионов, — заключил замминистра.

Как писал NEWS.ru, 2020 год стал худшим для нефтяных компаний и рынка за последние 10 лет. Нефтедобытчики списали активы на $145 млн только за первые девять месяцев.