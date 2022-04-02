Токийская биржа открылась в обновлённом формате

В обновлённом формате открылись в понедельник, 4 апреля, торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ). Об этом сообщает ТАСС. Как объяснили в руководстве биржи, нововведения призваны активизировать приток инвестиций как со стороны местныхкомпаний, так и со стороны иностранных корпораций.

Ранее биржа была представлена четырьмя секциями, одна из них являлась элитной. Теперь секций стало три, они получили названия «премиальная», «стандартная» и «роста». Также изменились критерии, по которым включают в одну из этих секций. Автоматически перешли из прежней элитной в новую премиальную только около 50% компаний. Всем прочим придётся улучшать показатели или оставаться в стандартной секции.

Торги на бирже в понедельник открылись незначительными колебаниями. Ключевой индекс Nikkei, который отражает котировки акций ведущих компаний Японии, снизился на 0,09% и составил 27 640,42 пункта.

Йена торгуется на отметке 122,59 — 122,61 за доллар.

Курс доллара 1 апреля на Московской бирже опускался в начале торгов ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. Как свидетельствуют данные, курс доллара на валютных торгах снизился на 3,45%, до 80,33 рубля.

Гглавный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По мнению Антонова, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.