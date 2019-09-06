https://static.news.ru/photo/22b6c39a-d07b-11e9-a919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что введённый в этом году налог для самозанятых подходит не для всех регионов. Он предлагает создать альтернативный инструмент легализации их доходов — разрешение на ведение профессиональной деятельности с фиксированной суммой налога.

Мы предлагали сделать разрешение на ведение профессиональной деятельности. Это такая сумма фиксированная, которая давала бы возможность, заплатив её, не бояться, что будешь подвергнут какому-либо наказанию со стороны правоохранительных органов, — сообщил News.ru Титов.

Омбудсмен пояснил, что уже предлагал этот вариант много лет назад. И он был практически утверждён, но в итоге Госдума приняла закон, который тогда назывался «законом о гувернантках». Титов намерен продолжать лоббировать свою инициативу.

Если в четырёх регионах покажет себя этот налог на профессиональный доход, то мы предложим ещё четыре региона, где, может быть, сможем сделать альтернативную систему, и посмотрим, что лучше работает, — заявил он.

Альтернативный вариант, по его словам, хорошо подошёл бы для не самых передовых регионов, таких как Крым, Краснодарский край и Забайкалье, где развиваются «простые виды бизнеса».

Как писал News.ru, в начале августа количество легализовавших свои доходы россиян и зарегистрировавшихся в качестве самозанятых достигло 162 тысяч человек. В среднем каждый из них заплатил в бюджет 2,2 тысячи рублей налога. Самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Из них большая часть ведёт свою деятельность в Москве, Татарстане и Калужской области.

Полное интервью с Титовым читайте в материале News.ru.