https://static.news.ru/photo/34af47a6-531c-11ea-824a-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов потребовал от министерства обороны вернуть контрагентам 34 млрд рублей. Соответствующее сообщение он направил первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову.

Титов также обратил внимание последнего на множество неурегулированных невыплат от «Спецстроя». К обращению были прикреплены просьбы о помощи со стороны пострадавших компаний. Свои средства намерены вернуть «Пери» («дочка» немецкой PERI Group), «Воздухотехника» и «ЭЗОИС-Юг».

С аналогичным требованием Титов уже обращался к бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке. Также он попросил его начать проверку использования бюджетных денег.

NEWS.ru писал в октябре 2019 года, что уполномоченный по защите прав предпринимателей раскритиковал решение суда по изъятию декларации об амнистии капитала.