Табачные компании подсчитали, на сколько подорожают сигареты

https://static.news.ru/photo/d442189a-f8dd-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за того, что ставка акциза на сигареты повысилась на 20%, стоимость пачки сигарет увеличится в среднем на 20 рублей. Об этом говорят производители табачной продукции.

Сейчас, в среднем, пачка табачных изделий стоит 120 рублей. После повышения акциза рост составит порядка 17%. Так считает сказал глава «БАТ Россия», которая является российской структурой British American Tobacco, по связям с госорганами Олег Барвин.

Увеличение ставок акциза на 20% в 2021 году повлечёт за собой рост розничных цен в среднем не меньше 20 рублей за пачку, — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев, акциз является основным фактором в цене сигарет. С 2010 по 2020 год, напомнил он, минимальная ставка на сигареты в России поднялась более, чем в 10 раз.

Пачка сигарет при этом подорожала в пять раз с 25 рублей до 120 в нынешнем году. Накопленная же инфляция в стране за этот период составила всего 89%.

Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведёт к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 рублей, — сказал Груздев.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о предложении кабмина индексировать ставки акцизов на табачную продукцию сильнее инфляции. Глава Минфина Антон Силуанов в среду подтвердил информацию об увеличении акциза на 20% с одновременным улучшением администрирования. Согласно поправкам в налоговый кодекс, в 2021 году ставка на сигареты вырастет на 20% вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК.

Как писал NEWS.ru, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что вслед за повышением акциза на табачные изделия в России вырастут налоги на бензин и алкогольную продукцию.