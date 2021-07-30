Сверхдоходы у металлургов начнут изымать с 2022 года

Правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идёт о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к мировым котировкам, что позволит изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен. Об этом журналистам сказал замминистра финансов Алексей Сазанов, слова которого приводит ТАСС.

Замминистра напомнил , что механизм изъятия сверхдоходов при резком росте сырьевых цен уже работает в нефтяной отрасли благодаря привязке ставки НДПИ к мировым котировкам. Аналогичная схема может заработать и в металлургии, однако окончательное решение на этот счёт пока не принято.

Ранее сообщалось, что власти России обдумывают введение долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых. Эти меры могут прийти на смену временной экспортной пошлине на чёрные и цветные металлы в размере 15%. Пошлина вводится на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года и будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС. Средства от сборов направят на снижение затрат на капитальное строительство.