Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

https://static.news.ru/photo/64672728-f981-11ea-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariannaparraga/Twitter

Крупнейший танкер Венесуэлы Ayacucho сменил имя на «Максим Горький» и с июня ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Это судно дедвейтом 320,8 тыс. т, то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier). Оно вмещает 2 млн барр. нефти.

Танкер построила китайская судоверфь Bohai Shipbuilding. В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер. Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес тогда говорил, что «это авианосец нашего Отечества, нашего суверенитета».

Как сообщает РБК, переход венесуэльского танкера под российский флаг — это прецедент. Из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы. «Максим Горький» теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что «Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране.