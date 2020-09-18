Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Крупнейший танкер Венесуэлы Ayacucho сменил имя на «Максим Горький» и с июня ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Это судно дедвейтом 320,8 тыс. т, то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier). Оно вмещает 2 млн барр. нефти.
Танкер построила китайская судоверфь Bohai Shipbuilding. В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер. Министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес тогда говорил, что «это авианосец нашего Отечества, нашего суверенитета».
Как
Ранее NEWS.ru писал, что «Роснефть» полностью прекратила свою деятельность в Венесуэле и вышла из всех проектов в стране.
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