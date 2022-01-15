«Суперактуальные» профессии: где искать высокие зарплаты

В прошлом году российский рынок труда столкнулся с колоссальным дефицитом квалифицированных кадров. В 2022 году компаниям вновь придётся буквально биться за сотрудников, хотя последние далеко не всегда соответствуют запросам рынка и экономики. Тем не менее часть специалистов может смело рассчитывать на «золотой дождь» со стороны работодателей. О самых высокооплачиваемых профессиях, кадровом голоде и лучшем времени для смены работы — в материале NEWS.ru.

Около 28% россиян в 2022 году боятся потерять хорошую работу или не найти новое место для трудоустройства, свидетельствуют результаты декабрьского опроса SuperJob. Эти опасения уступают разве что страху вообще остаться без денег или не суметь выплатить кредит. Но консультанты по трудоустройству спешат успокоить: в 2022 году рынок будет расти и поводов для пессимистичных настроений нет.

Переходящие тренды

Серьёзных изменений на рынке труда в наступившем году эксперты не ждут, но прогнозируют сохранение трендов, получивших развитие в 2021 году. В их числе, к примеру, тренд на удалёнку, а также на смешанные форматы работы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как показала практика, для многих работодателей это позволило сократить расходы, при этом не потеряв в производительности. А большинство соискателей, по данным наших опросов, выделяет вакансии с такими опциями как приоритетные, — рассказывает руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Эксперт также отмечает растущую популярность фриланса и частичной занятости. Онлайн-образование, повышение квалификации — ещё один тренд, развитию которого в 2022 году будут способствовать не только запросы работодателей на более квалифицированный персонал, но и потребность многих соискателей в смене профессии. По сути, сейчас мы наблюдаем структурную безработицу, указывает Михеев.

Пандемия доказала работодателям, что их главных ресурс — это люди. А люди в очередной раз убедились, что существуют вещи поважнее работы: за деньги можно купить лекарство, но не здоровье, дом, но не семью.

2021 год оказался проблемным и нестабильным, мы надеялись, что история с коронавирусом быстро закончится — нужно лишь немножко потерпеть, говорит HR-специалист Зулия Лоикова. Вот только надежды не оправдались, и многие столкнулись с сильным эмоциональным выгоранием.

Работники сегодня сами решают, где проходит та самая граница между работой и личной жизнью. И мотивация рублём работает не всегда. Один из моих клиентов отказался от вакансии с зарплатой в 500 тысяч рублей, объяснив это тем, что для него важнее теперь проводить больше времени с семьёй, — продолжает Лоикова.

«Временные бонусы» перестали работать, и это стоит учитывать, добавляет она. Соискатели смотрят уже не только на размер заработной платы, но и на дополнительные «привилегии»: гибкий график, возможность дистанционной работы и обучения за счёт работодателя. И компании, желают они того или не хотят, вынуждены под эти «хотелки» подстраиваться.

Рынок работодателя превратился в рынок соискателя. Квалифицированные специалисты, в которых сегодня остро нуждаются компании, диктуют последним своим условия. Хотя 54% соискателей по итогам 2021 года не соответствовали требуемым рынком и экономикой компетенциям, признаёт Лоикова.

Супердорогие специалисты

Говоря о том, в каких отраслях стоит рассчитывать на высокие зарплаты, опрошенные NEWS.ru эксперты называют сферу IT, digital-маркетинг и e-commerce. Хороший директор по маркетингу может претендовать на заработную плату от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Это ежемесячная фиксированная часть дохода, рассказывает Лоикова. У digital-маркетологов разброс от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Но речь в данном случае идёт либо об узконаправленных специалистах, либо о тех, кто непосредственно управляет процессом, уточняет эксперт.

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Высокие зарплаты можно найти в растущих индустриях — IT, e-commerce и digital. Кроме того, будет развиваться агросектор, а в краткосрочной перспективе — нефтегазовый сектор в связи с наблюдаемым удорожанием сырья, — отмечает старший куратор «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Дмитрий Утукин.

По словам эксперта, наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере консалтинга и Data Science (работа с большими данными). А ещё компании остро нуждаются в хороших инженерах. Если это специалист высокого класса, работодатели готовы платить за него большие деньги, подчёркивает Лоикова.

За большими зарплатами нужно идти в продажи — это самая простая «точка входа» в компанию. Однако классически «холодные» продажи будут падать. Поэтому на рынке особенно будут востребованы специалисты, способные заниматься партнёрскими продажами, созданием комьюнити для бренда и продвижения бренда как такового, — объясняет Утукин.

Если «суперактуальными» профессиями считать наиболее дефицитные — такие как DevOps-специалисты middle уровня, то заработные платы здесь более чем достойные, добавляет Михеев. Равно как и у упомянутых выше IT-специалистов. По словам управляющего партнёра коммуникационного агентства SVOBODA Марка Шермана, этот рынок быстро набирает обороты, но всё ещё не переполнен, потому что делится на многочисленные категории. В 2022 году ожидаются новые разработки проектов в IT-сфере, поэтому специалисты будут однозначно востребованы, говорит он.

За что платят больше

Порой работодатели готовы платить значительно больше, чем в среднем по рынку, если соискатель обладает определёнными знаниями и навыками. Раньше можно было монетизировать свой опыт, сегодня ему на смену пришли «потенциальные компетенции», которые могут либо быть выявлены у кандидата, либо уже подтверждены наличием опыта (но таких людей крайне мало), продолжает Лоикова. Компании обращают внимание на нетривиальность, креативность в подходе. Высоко ценится специалист, который может креативно и быстро решить поставленную задачу. Умение обучаться, гибко адаптироваться к современным реалиям — это, пожалуй, самая главная компетенция, поясняет эксперт.

Работодатели готовы хорошо платить за умение выстраивать систему, за способность систематизировать, автоматизировать и оптимизировать, — уверен Утукин.

С одной стороны, в тренде специалисты, которые могут «структурировать хаос», с другой — те, кому по силам «пересобрать маркетинг», «перестроить продажи» и вывести их при этом на новый уровень.

Когда искать работу

Тем, кто задумался сменить место работы, эксперты советуют поторопиться. Имеет смысл начать поиск с начала февраля, но до того стоит провести «предпродажную подготовку» — обновить резюме, пообщаться с карьерным консультантом, адаптировать имеющийся контент для социальных сетей, перечисляет Утукин.

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Сейчас лучший период для поиска работы, соглашается Лоикова. Компании поставили перед собой цели, просчитали бюджет, они понимают, чего хотят в новом году и кто им для этого нужен. При этом HR-специалист советует не бежать туда, где больше платят. Лучшее решение — найти ту профессию, которая позволит реализовывать ваши личные природные компетенции и таланты. Жизнь без кризисов невозможна. За свою трудовую деятельность человек может попробовать себя в среднем в восьми разных профессиях и это абсолютно нормально, резюмирует Лоикова.