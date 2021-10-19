Суд впервые за шесть лет признал незаконным отзыв лицензии у банка

Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия ЦБ по отзыву лицензии и введению временной администрации по отношению к краснодарскому банку Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК). Это первый случай подобного решения суда с 2015 года, когда инстанция признала незаконным отзыв лицензий у Атлас-банка и АО «Профессионал банк», пишет «Коммерсант».

Это очень редкий случай, когда суд встаёт на сторону оппонентов ЦБ, поскольку регулятор — особый публично-правовой институт и фактически приравнен к одной из ветвей власти,— отметил партнёр правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнёры» Дмитрий Терентьев.

Отозвать лицензию у ЮМК и назначить временную администрацию ЦБ постановил 19 марта 2021 года. Регулятор ссылался на неоднократное нарушение краснодарской кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства.

По мнению ЦБ, ЮМК работал в интересах «собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля». Краснодарский банк подал в суд через 10 дней после отзыва лицензии.

Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединённый резервный банк» (Орбанк). Отмечается, что кредитная организация нарушала требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Регулятор заявил, что в течение года к банку применялись меры, в частности, вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.