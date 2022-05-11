Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG Суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2»

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Суд швейцарского кантона Цуг 10 мая приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на четыре месяца, до 10 сентября 2022 года. Как сообщается на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии, в рамках приостановки введён временный мораторий на выплаты кредиторам.

Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что останавливая проект, европейская сторона нарушает общеэкономические законы. По его словам, у «Северного потока — 2» может быть успешное будущее в том случае, если иностранные партнёры осознают, что у них есть налогоплательщики, избиратели и различные социальные задачи, которые необходимо решить.