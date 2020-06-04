Стоимость нефти WTI достигла $36,75 за баррель

https://static.news.ru/photo/f11ee0b8-a65a-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать во время торгов. На настроение инвесторов влияет неопределённость перед предстоящими переговорами по сделке ОПЕК+. Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE подешевели на $0,27 — до $39,52 за баррель.

Нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже 4 июня 2020 года потеряла $0,54 — до $36,75 за «бочку».

Россия и Саудовская Аравия пытаются добиться строгого соблюдения обязательств участниками сделки. Москва и Эр-Рияд настаивают на том, чтобы государства, которые не смогли выполнить условия договора, включая Ирак, компенсировали нарушение пунктов документа ещё большим сокращением добычи, пишет агентство Bloomberg.

Первоначально встреча альянса была запланирована на 9–10 июня. Некоторое время назад появилась информация о том, что она может состояться 4 июня. В ОПЕК+ объяснили перенос срока заседания необходимостью успеть сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть впервые за два месяца преодолели отметку в $40 за баррель. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что к росту цен на сырьё следует относиться с «осторожным оптимизмом» и говорить о выходе из кризиса пока рано.