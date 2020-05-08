Стоимость нефти растёт на фоне ослабления карантина в ряде стран

https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть увеличиваются на фоне сообщений об ослаблении карантина по всему миру.

Согласно данным торгов, июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,49% и достигли отметки в $29,9 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI прибавили 1,83%, составив $23,98 за баррель.

Инвесторы с оптимизмом относятся к новостям о том, что всё больше стран начали снимать ограничения, введённые из-за коронавируса, так как после этого спрос на топливо может постепенно восстановиться.

Ранее NEWS.ru писал, что египетский миллиардер Нагиб Савирис ожидает повышения цен на нефть до $100 за баррель. По его мнению, такой показатель будет достигнут через полтора года.