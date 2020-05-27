Стоимость нефти Brent снизилась на лондонской бирже почти на 5%

https://static.news.ru/photo/f15768fa-a030-11ea-8e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 4,9% на лондонской бирже ICE. Таким образом, её стоимость упала до $34,32 за баррель.

Об этом говорят данные торгов на бирже. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле снизился на 5,67%, до $32,4 за баррель.

Цены на нефть 27 мая падают на фоне напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, немаловажную роль в этом играет информация о намерении РФ нарастить добычу нефти в середине лета, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный экономист Citibank в России, на Украине и в Казахстане Иван Чакаров заявил, что цены на нефть до конца года могут подняться. По его словам, сотрудники учреждения проанализировали динамику цен, поэтому они сделали такой прогноз.