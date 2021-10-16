Стоимость кредита на новые авто в РФ выросла в полтора раза

В III квартале 2021 года средняя стоимость кредита на новые автомобили в России в годовом выражении выросла на 58% и составила 1,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования РГС Банка, их приводит ТАСС.

По данным исследования, в III квартале текущего года средняя стоимость кредита на новый автомобиль составила 1,631 млн рублей на новую машину и 797 тысяч на подержанную.

По сравнению с 3 кварталом прошлого года рост среднего чека по автокредиту составил 58% по новым и 34% по подержанным авто, — говорится в исследовании.

Чаще всего в III квартале кредит оформлялся на подержанные авто — 67% от общего количества. Самыми популярными в этом сегменте стали автомобили Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan.

Среди новых автомобилей топ-5 брендов выгладит так: Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen, Skoda.

В целом выдачи за 9 месяцев текущего года подтвердили тренд на сдвиг кредитных выдач в сторону сегмента авто с пробегом.

По сумме выдач за три квартала 2021 года пока преобладают кредиты на новые автомобили в связи с традиционно более высокими ценниками (36,1 млрд рублей против 30 млрд рублей выдач), однако соотношение с каждым месяцем всё сильнее склоняется в строну подержанных машин.

Ранее Федеральная налоговая служба напомнила автовладельцам, что 1 декабря завершится эксперимент по использованию электронных СТС, это последний день, когда можно оплатить налог на транспортное средство.