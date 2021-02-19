Стоимость биткоина впервые превысила $56 тыс.

https://static.news.ru/photo/98d97652-97ce-11e9-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

В ходе торговой сессии биткоин рос на 8,86% и на пике достиг стоимости 56 175 долларов. Таковы данные торгов на 00:17 по московскому времени.

Подобный результат является рекордным для криптовалюты.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.

Накануне NEWS.ru сообщал, что стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила исторический рекорд, поднявшись выше отметки $55 тысяч.