Стало известно, сколько заработала Ксения Собчак за 2019 год

https://static.news.ru/photo/37b76cb2-e345-11ea-8a63-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак заработала за 2019 год более 185 млн рублей, а её муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, — 19,1 млн рублей.

Согласно декларации о доходах, расходах и имуществе Константина Богомолова, Ксения Собчак заработала 185,7 млн рублей.

В собственности у Собчак есть три земельных участка площадью 1432, 1403 и 297 кв. м, жилой дом площадью 482,6 кв. км, три квартиры (одна из них принадлежит телеведущей на 1/3), пять нежилых помещений и ещё по трети в двух нежилых помещениях. Журналистка также владеет автомобилем Bentley Continental GT Speed, — сообщает РБК.

В рейтинге представителей российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами Ксения Собчак занимает 15-е место. Журнал Forbes в августе 2020 года оценил состояние телеведущей в $4,4 млн.

Отмечается, что согласно документу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.» больше всех заработал российский саксофонист Игорь Бутман. Доход музыканта за 2019 год составил 92,4 млн руб.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева призналась, что теперь считает Ксению Собчак лгуньей, хотя раньше она была примером для подражания. Кроме того, Алёна Водонаева поделилась, что задумывается о серьёзной карьере. Она отметила, что частично на это повлияла Ксения Собчак.