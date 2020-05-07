Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

Некоторые крупные ретейлеры, торгующие одеждой и обувью, намерены не открывать точки в крупных торговых центрах Москвы после снятия ограничений из-за коронавируса. Оптимизировать работу на рынке собираются сети H&M и Inditex.
Об этом
Судьба торговых точек зависит от того, чем закончатся переговоры сетей с арендодателями. Второй причиной оптимизации называется рост онлайн-сегмента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы продажи одежды в России в апреле 2020 года по сравнению с февралём упали на 90%, в Москве — на 76%. Средний чек покупки по стране составил 3805 рублей против 2140 рублей в последний месяц зимы. Данная цифра по Москве оказалась равна 5919 рублям против февральских 2816 рублей.
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