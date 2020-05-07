Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

https://static.news.ru/photo/22f599a2-9025-11ea-820f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые крупные ретейлеры, торгующие одеждой и обувью, намерены не открывать точки в крупных торговых центрах Москвы после снятия ограничений из-за коронавируса. Оптимизировать работу на рынке собираются сети H&M и Inditex.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что, возможно, не откроются и магазины американской сети Gap и сети «Твоё».

Судьба торговых точек зависит от того, чем закончатся переговоры сетей с арендодателями. Второй причиной оптимизации называется рост онлайн-сегмента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы продажи одежды в России в апреле 2020 года по сравнению с февралём упали на 90%, в Москве — на 76%. Средний чек покупки по стране составил 3805 рублей против 2140 рублей в последний месяц зимы. Данная цифра по Москве оказалась равна 5919 рублям против февральских 2816 рублей.