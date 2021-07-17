Стало известно, когда пройдёт встреча стран ОПЕК+

Министерская конференция стран ОПЕК+ пройдёт в воскресенье, 18 июля. Она будет в формате видеоконференции. Об этом говорится в сообщении секретариата ОПЕК.

Новые договорённости позволяют провести встречу завтра. Главные вопросы между союзниками были улажены.

По данным ТАСС, Саудовская Аравия и ОАЭ уладили разногласия. В повестку ближайшей встречи включат обсуждение уровней добычи нефти до конца текущего года. Кроме того, стороны рассмотрят вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.

Изначально Эмираты просили увеличить объёмы добычи с 3,2 млн до 3,8 млн баррелей в сутки, однако, как сообщали в Bloomberg, арабы согласились на понижение до 3,65 млн б/c. Отмечалось, что новый базовый уровень начал бы действовать с мая 2022 года.

Ранее миру предрекли дефицит нефти из-за разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ. В Международном энергетическом агентстве спрогнозировали существенный перевес спроса над предложением в случае отказа одной из стран продлить сделку.