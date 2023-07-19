Стало известно, какие статьи бюджета урежут в России в 2024 году «Ведомости»: кабмин поддержал идею о сокращении расходов бюджета по незащищенным статьям в 2024 году

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Правительство России поддержало инициативу Минфина по фронтальному сокращению расходов по так называемым незащищенным статьям бюджета, сообщает «Ведомости», ссылаясь на источники. Чиновники планируют реализовать этот план в 2024 году, что позволит сэкономить порядка 450 млрд рублей.

Предполагается, что траты урежут на 10%. При этом на данный момент неизвестно, какие именно статьи расходов подвергнут сокращениям. Собеседник сообщил, что в кабмине обсуждали траты, не имеющие финансовых обоснований и расчетов.

Бюджетный кодекс не содержит четкого определения защищенных статей бюджета, пишет издание. Чаще всего этот термин используется, когда речь идет об исполнении социальных обязательств — выплате пенсий, зарплат и пособий, а также о расходах на государственную безопасность и оборону. В более широком смысле данный термин может включать в себя национальные проекты и различные социально-экономические меры правительства.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала отчет, согласно которому в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета превысил отметку в 2,4 трлн рублей. Если расходы за указанный период составили 8,08 трлн рублей, то доходы были зафиксированы на уровне 5,678 трлн рублей.