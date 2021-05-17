Стало известно, какие квартиры предпочитают россияне

Россияне рассказали о своих предпочтениях при выборе квартир в совместном опросе ДОМ.РФ и ВЦИОМа.
Так, 85% участников исследования
Кроме того, исследование показало, что из общего числа респондентов 836 указали, что намереваются приобрести квартиру в ближайшие пять лет и имеют доход не ниже среднего. Исследование проводилось в сентябре прошлого года. Подробнее с его результатами можно ознакомиться
Как уточняется, в исследовании приняли участие 5700 человек из 150 населённых пунктов России.
Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые собираются в ближайшие годы купить квартиру, намерены рассматривать варианты в домах высотой не более 12 этажей.