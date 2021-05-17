Стало известно, какие квартиры предпочитают россияне

https://static.news.ru/photo/6ffebd30-b731-11eb-a466-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Россияне рассказали о своих предпочтениях при выборе квартир в совместном опросе ДОМ.РФ и ВЦИОМа.

Так, 85% участников исследования желают приобрести двух- или трёхкомнатное жильё площадью 55–70 кв. метров. 9% россиян отдадут предпочтение квартирам с четырьмя и более комнатами. Однокомнатное жильё хотели бы приобрести 6% респондентов.

Кроме того, исследование показало, что из общего числа респондентов 836 указали, что намереваются приобрести квартиру в ближайшие пять лет и имеют доход не ниже среднего. Исследование проводилось в сентябре прошлого года. Подробнее с его результатами можно ознакомиться по ссылке .

Как уточняется, в исследовании приняли участие 5700 человек из 150 населённых пунктов России.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые собираются в ближайшие годы купить квартиру, намерены рассматривать варианты в домах высотой не более 12 этажей.