Стало известно, как будут работать магазины одежды после пандемии

https://static.news.ru/photo/16bdd8b4-9d65-11ea-ac99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующие сейчас санитарно-защитные нормативы не отменятся в магазинах одежды после окончания пандемии. Об этом рассказал президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин.

По его словам, уже в обозримом будущем магазины станут использовать технологии, которые позволят выбирать товар и примерять его удалённо. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Солидарен с экспертом дизайнер Дмитрий Шишкин, считающий, что магазины уже сейчас делают ставки на онлайн-продажи.

Речь идёт о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал, — рассказал он.

Шишкин добавил, что подобные сервисы станут массовыми уже к концу 2020 года.

Пока магазины, готовясь к открытию, ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, а значит, первоначально будут антисептики на входе, перчатки и маски на сотрудниках, постоянная уборка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики зафиксировали увеличение спроса россиян на онлайн-покупку одежды в мае. В первой половине месяца продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза год к году, причём темпы роста продаж мужской одежды превышают темпы роста женской. Об этом говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon. Эксперты связывают это с установившейся тёплой погодой и надеждой россиян на ослабление режима самоизоляции.