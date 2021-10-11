Стало известно, как автосалоны завышают цены

Средняя стоимость автомобиля в России превысила два млн рублей, следует из исследования агентства «Автостат». Автосалоны завышают рекомендованные производителем цены с помощью дополнительных услуг, кредитов с особыми условиями и искусственной очереди за автомобилем, рассказали автоэксперты для издания «МИР 24».

В кредитах заложено КАСКО по завышенной стоимости, страховка жизни, услуга помощи на дорогах, и в результате переплатить можно до половины изначальной стоимости машины. Если же покупатель отказывается, его могут поставить в очередь за автомобилем на пять-шесть месяцев.

Продают очередь на покупку автомобиля, человек с вас попросит 100-200 тысяч за право покупки, — заявил автоблогер Дмитрий Машков.

Директор по продажам автосалона Владимир Черников сообщил, что спрос выше предложения и снижать цены автосалонам незачем, они всё равно продадут свои машины.

Также сообщается, что на стоимость автомобилей влияет мировой дефицит полупроводников.

Вся автомобильная электроника основывается на полупроводниках. И на этом рынке сумасшедший дефицит вот этих полупроводников, из которых делаются электронные чипы, — рассказал эксперт по подбору автомобилей Сергей Сопов.

Ранее глава компании International Business Machines Джим Уайтхерст заявил, что из-за дефицита полупроводников цены на электронику и автомобили будут расти в ближайшие два года. Он призвал компании искать способы повторного использования и продления срока службы чипов.