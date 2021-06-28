Названы самые неуступчивые бизнес-партнёры в пандемию

Владельцы бизнесов и компаний назвали самых неуступчивых партнёров во время пандемии коронавируса. Больше всего не шли навстречу бизнесу арендодатели. Об этом пишет РБК.

В сфере аренды и коммерческой недвижимости более 85% арендодателей не шло на уступки или компромиссы своим клиентам. При этом успехов в переговорах по изменению условий аренды добились около 13% владельцев бизнесов.

На следующем месте по низкому уровню лояльности стала образовательная сфера. Это касается тренингов и образовательных услуг. Замыкает тройку телекоммуникационная сфера телефонной связи и Интернета, отмечается в сообщении.

Однако лучше всего общий язык бизнесмены смогли найти с лизинговыми фирмами, юридическими лицами и поставщиками канцелярских товаров.

Эпидемия коронавируса изменила структуру рынка. Многие компании стали оперативно искать гибкие и выгодные условия сотрудничества, чаще переключаясь на новых контрагентов.

Ранее стало известно, что Банк России свернёт «коронавирусную» поддержку граждан. Закончится действие, например, рекомендации реструктурировать кредиты пострадавшим от инфекции жителям РФ, а также малому и среднему бизнесу.