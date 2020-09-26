Стали известны 10 самых пострадавших от COVID-19 туристических направлений

https://static.news.ru/photo/f0ae0efe-fff8-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аналитики туристической отрасли назвали страны, потерявшие больше всего денег от сокращения числа путешественников на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Рейтинг составлен на основе доли сектора в ВВП государства.

Выяснилось, что больше всего зависят от прибыли от индустрии Мальдивы (38,9%), передаёт портал Al Bawaba. Далее идут Британские Виргинские острова (33%), правительство закрыло их для посетителей 19 марта 2020 года, и Макао, являющийся особым административным районом КНР (28%).

Нидерландский остров Аруба получает 27,6% ВВП благодаря туризму, Вануату — 18,1%, Кабо-Верде — 17,7%, карибский остров Сент-Люсия — 15,6%, Белиз — 15%, Фиджи и Мальта — по 14%.

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить карантин для прибывающих туристов с двух недель до одной. Ослабить ограничения планируется в ноябре при условии, что у первой группы прибывающих в октябре путешественников не будет обнаружен коронавирус. Все прибывающие должны будут сдать два теста на коронавирус. Если первые две группы из 300 иностранцев завершат 14-дневный карантин 15 и 21 октября без положительных результатов на коронавирус, то к 1 ноября будет увеличено число туристов и сокращён срок карантина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Греции с 7 сентября открыли границу для граждан России. До 21 сентября въезд в эту страну допускается только для 500 россиян в неделю, а прилёт разрешён только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Кроме того, у российских туристов должны быть броня гостиницы, страховка, обратный билет и заполненная электронная форма PLF (Passenger Locator Form), в которой необходимо указать контактные данные в Греции.