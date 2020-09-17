Греция опубликовала правила въезда для россиян

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Власти Греции с 7 сентября открыли границу для граждан России. До 21 сентября въезд в эту страну допускается только для 500 россиян в неделю, а прилёт разрешён только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россияне должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ нужно сдать в течение трёх суток перед прилётом, — сообщает РИА Новости.

Кроме того, у российских туристов должна быть бронь гостиницы, страховка, обратный билет и заполненная электронная форма PLF (Passenger Locator Form), в которой необходимо указать контактные данные в Греции.

Греческие власти намерены также выборочно обследовать прибывших туристов на коронавирус. До поступления результатов тестов их будут изолировать по месту пребывания.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация в очередной раз не попала в список третьих стран Европейского союза, с которыми рекомендовано открыть границы. Этот список в ЕС рассматривают примерно раз в две недели, в последний раз это произошло 2 сентября, и перечень также не был изменён. При этом в августе из него исключили Марокко. Сейчас в список вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этого же числа РФ и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию.