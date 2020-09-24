Власти Таиланда могут сократить карантин для туристов до семи дней

https://static.news.ru/photo/9edcab9c-ff00-11ea-b7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Власти Таиланда рассматривают возможность сократить карантин для прибывающих туристов с двух недель до одной. Ослабить ограничения планируется в ноябре при условии, что у первой группы прибывающих в октябре путешественников не будет обнаружен коронавирус.

Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта королевства, в настоящее время власти прорабатывают план по возобновлению приёма туристов. Все прибывающие должны будут сдать два теста на коронавирус. Если первые две группы из 300 иностранцев завершат 14-дневный карантин 15 и 21 октября без положительных результатов на коронавирус, то к 1 ноября будет увеличено число туристов и сокращён срок карантина.

Как заявил глава ведомства Пипата Ратчакитпракана, 300 туристов в неделю будет недостаточно, чтобы помочь операторам, однако эта цифра должна соответствовать возможностям медицинского персонала. Власти уже договорились с частными больницами о привлечении дополнительного медперсонала в аэропорты страны.

После заседания 29 сентября правительство обнародует более детальную информацию о специальной туристической визе, которая позволит путешественникам прибывать на длительный срок пока только чартерными рейсами и частными самолётами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Греции с 7 сентября открыли границу для граждан России. До 21 сентября въезд в эту страну допускается только для 500 россиян в неделю, а прилёт разрешён только в аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Кроме того, у российских туристов должна быть броня гостиницы, страховка, обратный билет и заполненная электронная форма PLF (Passenger Locator Form), в которой необходимо указать контактные данные в Греции.

Греческие власти намерены также выборочно обследовать прибывших туристов на коронавирус. До поступления результатов тестов их будут изолировать по месту пребывания.