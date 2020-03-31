https://static.news.ru/photo/346c0474-7369-11ea-b186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что американские власти собирают и изучают информацию о компании, на баланс которой поступили активы «Роснефти» в Боливарианской Республике.

Мы стараемся побольше узнать по поводу этой компании, которая, судя по всему, на 100% контролируется государством, — рассказал Абрамс на брифинге в госдепартаменте.

По его словам, Госдеп хочет узнать, чем займётся новая компания. Он также отметил, что «Роснефть» решила отказаться от венесуэльских активов из-за того, что цены на нефть обрушились, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, правительство подтвердило покупку всех венесуэльских активов «Роснефти». Их владельцем стала компания, которая полностью принадлежит властям России. «Роснефть» отказалась от долей в добывающих Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и нефтесервисных предприятиях, вышла из всех соглашений в Венесуэле. Вырученные средства «Роснефть» использовала, чтобы выкупить 9,8% своих акций и передать их одному из дочерних обществ.