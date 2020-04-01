США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

https://static.news.ru/photo/f8d1e466-742a-11ea-b60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия проиграет США в нефтяной войне, считает аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин.

По его словам, гибкость сланцевой индустрии поможет Вашингтону сохранить свои позиции с минимальными потерями. Американские компании приостановят работу на время кризиса, а потом возобновят, когда ситуация улучшится. Россия себе такого не может позволить, сообщает Bloomberg.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас к колебаниям нефтяных цен привёл провал переговоров ОПЕК+, инициированный Эр-Риядом.

Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. В ответ на это Саудовская Аравия заявила о готовности предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки. Теперь Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.