США начали расследование о возможном вреде из-за импорта фольги из России

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В соединённых Штатах взялись выяснять, причиняет ли вред американской экономике импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. Соответствующие компании из последних двух стран, как считают в Вашингтоне, и вовсе получают субсидии от своих властей на производство.

Расследование ведёт федеральная Комиссия по международной торговле с 29 сентября. Но уведомление о его начале появилось в опубликованных документах лишь сегодня, 3 октября. Инспекторы должны установить, «имеются ли обоснованные свидетельства того, что промышленность несёт материальный ущерб, либо ей угрожает материальный ущерб, либо её развитие идёт с существенным замедлением в связи с импортом алюминиевой фольги».

Срок расследования 45 дней, то есть 13 ноября. К этой дате, если её не сдвинет Минторг, комиссия должна прийти «к предварительному заключению относительно антидемпинговых и компенсирующих пошлин». Их хотят установить, в случае наличия угрозы экономике от импорта.

Расследование было инициировано в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия.

Ранее NEWS.ru писал, что в палату представителей Конгресса США был внесён законопроект новых санкций против России, которые могут значительно сократить объём инвестиций в страну. Предлагаемые ограничения связаны с продолжающимся скандалом о вмешательстве в американские выборы.