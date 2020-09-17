Средняя долговая нагрузка россиян выросла в 2020 году

https://static.news.ru/photo/7e0a179c-f898-11ea-87d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя ежемесячная сумма платежа по кредитам и микрозаймам за год выросла на 5,8% и по итогам августа составила 8,9 тысячи рублей, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Однако коллекторы отметили, что есть вероятность того, что изменилась финансовая модель поведения россиян и они стали активнее погашать кредиты, передаёт ПРАЙМ.

На сегодня в среднем заёмщики тратят на погашение своих обязательств перед банками и МФО 8,9 тысячи рублей ежемесячно, за год эта сумма выросла на 5,8%, с начала года — на 3,5%. Есть вероятность, что россияне стали направлять больше средств в счёт погашения текущих долговых обязательств после перехода к сберегательной модели поведения, — сказали в НАПКА.

В целом, по данным ассоциации, порядка 40 миллионов россиян являются только банковскими заёмщиками, из них 36% имеют более двух кредитов, при этом средний платёж банковского заёмщика составляет от 2,4 тысячи рублей до 100 тысяч рублей в зависимости от типа кредитной организации, сегмента кредитования и количества ссуд.

Выше всех средний месячный платёж у москвичей и петербуржцев — 13,4 и 13,2 тысячи рублей соответственно, самый низкий — у жителей Ингушетии (4,4 тысячи рублей).

Величина среднего кредитного платежа зависит, как пояснил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, от срока кредита, его суммы и процентной ставки. Так, как в последнее время срок кредитования растёт при снижении процентной ставки, ежемесячные платежи уменьшаются. Поэтому главной причиной увеличения суммы среднего платежа по кредиту является увеличение размера ссуд.

Как писал NEWS.ru ранее, кабмин изучает инициативу о введении в России возможности оформления ипотеки онлайн на неопределённый срок, сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.