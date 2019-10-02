Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Акции, выкупленные по новой программе обратного выкупа (buy back), корпорация ЛУКОЙЛ погасит после её завершения. Об этом сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.

Он добавил, что корпорация пока не планирует досрочно завершать новую программу обратного выкупа акций, передаёт ТАСС. Пока до $3 млрд до 2022 года, — сказал он. ЛУКОЙЛ проводит программу обратного...