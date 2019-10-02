Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение председателю совета директоров и совладельцу S7 Group Владиславу Филёву. Причиной стало его заявление о необходимости разделить между компанией и «Аэрофлотом» отдельные направления и прекратить конкуренцию. Об этом сообщается на
Антимонопольное ведомство усматривает в его действиях попытку заключения соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу, — указано в сообщении ФАС.
Служба пояснила, что поведение Филёва может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Ранее S7 Group сообщила о намерении объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», писал News.ru.
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