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Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала в России

16:19, 04 марта 2022
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала в России Фото: pixabay.com
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Совет Федерации одобрил пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Как пишет РИА Новости, он позволит декларировать в том числе наличные деньги и производные финансовые инструменты.

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдёт четвёртый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Он также предусматривает обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации. Проводя амнистию, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.

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