Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала в России

Совет Федерации одобрил пакет законов, необходимых для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Как пишет РИА Новости, он позволит декларировать в том числе наличные деньги и производные финансовые инструменты.
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.
Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации. Проводя амнистию, правительство