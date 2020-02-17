https://static.news.ru/photo/4c981bec-521b-11ea-8d82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Минтранс, Минэнерго и «Российские железные дороги» не передали в кабмин в срок до 1 февраля перечень основных объектов развития Восточного полигона на 2020-2021 годы. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, список ускоренных работ на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях пока не согласован даже на уровне РЖД.

По данным «Коммерсанта», причиной задержки стали разногласия по срокам исполнения. При этом собеседники издания утверждают, что сам список работ уже согласовали и грузоотправители, и блок движения РЖД, и Минэнерго. Однако их сроки не устраивают строительный блок монополии.

Собрать рабочую группу и утвердить первые мероприятия по БАМу и Транссибу, вписывающиеся в бюджет, пришлось после того, как стало известно о сокращении расходов на Восточный полигон до 161 млрд рублей. Выяснилось это осенью 2019 года при согласовании инвестпрограммы и финплана РЖД на 2020-2022 годы, пояснили собеседники издания.

После того, как стало известно о сокращении бюджета, в декабре бывший премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил РЖД актуализировать детальный план мероприятий по БАМу и Транссибу. В свою очередь экс-вице-премьер Максим Акимов дал задание подготовить перечень проектов до 1 февраля.

В свою очередь рабочая группа, как отметили источники, составила список из 212 пунктов. В нём были указаны участки и работы, которые на них необходимо провести и сроки. Оказалось, что большинство мероприятий, запланированных на период до 2024 года, сдвигаются на 2023 год.

Совет потребителей в ходе голосования одобрил этот план 27 января. 11 февраля основные грузоотправители-угольщики обсудили его на совещании в Минэнерго.

Как рассказал один из инсайдеров, после этого перечень отправили первому заместителю гендиректора РЖД Анатолию Краснощеку и попросили его провести совещание по согласованию, в частности со строителями. Заседание назначили на 18 февраля, но теперь перенесли на 26 февраля.

Другой источник рассказал, что Минтранс попросит об отсрочке исполнения поручения по перечню до 1 марта. При этом в Минтрансе ситуацию изданию никак не прокомментировали.

Как писал NEWS.ru, РЖД выплатил 15 млн рублей по спонсорскому контракту на организацию и проведение клубного чемпионата мира по пляжному футболу-2020. Соглашение подписано 12 февраля 2020 года и рассчитано на полгода — до 9 июля 2020 года.