СМИ узнали, как ужесточение льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости РБК: инициатива Минфина по льготной ипотеке лишит рынок жилья 30% покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива Министерства финансов РФ по ужесточению условий выдачи льготной ипотеки может лишить рынок недвижимости до 30% потенциальных покупателей, заявил РБК руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, увеличение суммы первоначального взноса критично для многих граждан. Кроме того, эксперт прогнозирует сокращение возможностей для применения комбинированной ипотеки и ужесточение подходов банков к оценке потенциальных заемщиков.

По нашей предварительной оценке, инициатива уберет с рынка 25–30% потенциальных покупателей. Это вынудит застройщиков перейти от регулярной индексации цен к более широкому применению скидок и акций, — сказал Попов.

При этом в краткосрочной перспективе в ЦИАН не исключили еще одного периода ажиотажного спроса, когда покупатели будут закупаться впрок, пока «все не отменили». В компании также подсчитали, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доля доступных для покупки с помощью льготной ипотеки квартир от застройщика сократится на 40 п. п. и более, а в Ленинградской области это решение затронет примерно 16% лотов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил российскому правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки, сократив максимальный размер кредита в два раза и увеличив размер минимального первоначального взноса до 30%. Кроме того, появятся требования к уровню дохода россиян, которые смогут претендовать на льготные кредиты.

Действующие в настоящее время правила позволяют россиянам взять до 1 июля 2024 года кредит на покупку нового жилья со ставкой не более 8%. При этом максимальный размер кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн руб.

Между тем стало известно, что объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг рекордной отметки в 71,1 млн квадратных метров. Этот показатель отличается от прошлогоднего на 5,4 млн квадратных метров, доля нераспроданных квартир выросла до 67% от общего объема строящегося жилья.