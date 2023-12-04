В России поставлен рекорд по объему нераспроданного жилья в новостройках В России объем нераспроданного жилья в новостройках вырос до 71,1 млн кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг рекордной отметки в 71,1 млн квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ. Данный показатель отличается от прошлогоднего на 5,4 млн квадратных метров. В процентном соотношении доля нераспроданных квартир выросла до 67% от общего объема строящегося жилья.

Предыдущий рекорд был установлен в конце 2022 года, когда объем нераспроданных квартир в новостройках составил 66% (66 млн квадратных метров). Отмечается, что в настоящее время больше половины нераспроданного жилья выставлено на продажу, оставшиеся квартиры приходятся на проекты, в которых продажи еще не открылись.

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг предполагает, что рост числа непроданных квартир в новостройках связан с рекордными запусками новых проектов в России. Аналогичного мнения придерживается и гендиректор компании «INFOline-Аналитика» Михаил Бурмистров. При этом он подчеркивает, что на продажи жилья также влияет и число льготных ипотечных кредитов.

Как сообщалось ранее, правительство России может повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в 2023 году прирост ипотечных портфелей составит примерно 3,5 трлн рублей.