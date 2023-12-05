Минфин жестко урежет льготную ипотеку: зачем, что будет с кредитами Минфин хочет повысить первичный взнос по льготной ипотеке до 30%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минфин предложил правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки, сократив максимальный размер кредита и увеличив размер минимального первоначального взноса. Что будет со льготной ипотекой и что происходит на рынке жилья в России?

Как Минфин хочет урезать льготную ипотеку

Действующие правила по льготной ипотеке позволяют россиянам взять до 1 июля 2024 года кредит на покупку нового жилья со ставкой не более 8%. На вторичку льготная ипотека не распространяется. Максимальный размер кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн руб. В остальных регионах — 6 млн руб.

Минфин РФ намерен серьезно ужесточить действующие правила, сообщили источники «Интерфакса». Ведомство представило правительству проект постановления, в рамках которого:

максимальный размер льготного жилищного кредита для Москвы, Петербурга и Ленобласти сократят вдвое (до 6 млн руб.);

размер минимального первоначального взноса увеличат до 30% (сейчас составляет 20% после повышения в сентябре);

на 0,5% снизят предельную величину государственных субсидий для банков, которые выдают кредиты под льготную ипотеку;

возможности заемщиков ограничат одним льготным ипотечным кредитом (и только по одной льготной ипотечной программе);

для них введут предельную долговую нагрузку (ПДН) — заемщик с учетом льготного кредита не может платить больше 50% своего дохода;

кроме того, появятся требования к уровню дохода россиян, которые смогут претендовать на льготные кредиты.

По версии Минфина, меры направлены на «повышение адресности» льготных программ ипотечного кредитования. В ведомстве отказались от комментариев.

Как изменилась льготная ипотека в 2023 году

В начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин предупредил, что «льготная и семейная ипотека в России будет развиваться». Поэтому, по его словам, сейчас в кабмине готовят меры по увеличению первоначального взноса. В целом объем выдачи кредитов по ипотеке в России очень большой и по итогам 2023 года достиг 3,5 трлн рублей, отметил Хуснуллин. В силу этого российские власти стремятся поставить его под контроль.

Повышение минимального взноса по льготной, семейной и IT-ипотеке до 20%, которое произошло 19 сентября, в правительстве рассматривают как метод контроля рынка ипотечного кредитования. В рамках новых предложений Минфина останутся неизменными другие базовые параметры льготного жилищного кредитования: срок кредита до 30 лет и ставка не более 8% годовых.

Государство компенсирует банкам часть от недополученных прибылей. Это стало сложнее после повышения ключевой ставки Центробанком до 15% в конце октября. Привлечение новых средств обходится банкам дороже. Ставки по обычной ипотеке выросли у крупных банков до 16%. Москве приходится тратить больше средств на компенсацию по льготным кредитам.

Что происходит на рынке жилья

Рынок жилья в России в это время поставил рекорд по объему нераспроданной площади. Как сообщает РБК со ссылкой на ДОМ.РФ, в новостройках не проданы 71,1 млн квадратных метров (67% общего объема строящегося жилья).

Эксперты в беседе с NEWS.ru заявили, что речи о «пузыре» на российском рынке недвижимости не идет. С 2019 года застройщики не зависят от продаж, поэтому рост нераспроданного метража является нормальным явлением.

«После введения механизма проектного финансирования застройщикам стало значительно сложнее демпинговать цены на начальных этапах строительства, покупатели стали все больше отдавать предпочтение квартирам с минимальным сроком сдачи, а таких на рынке не так уж и много», — объяснил директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Снижения цен из-за высокого предложения ждать не стоит, уверены эксперты. На застройщиков давит быстрый рост цен на стройматериалы в 2022 и 2023 годах и инфляционные риски. В 2024 году стоимость квадратного метра может продолжить расти — до 7%, ждут эксперты.

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