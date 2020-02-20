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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на изменения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе собрания, в общей сложности необходимо около четырёх триллионов рублей до 2024 года включительно.

Откуда их брать? Если мы откажемся от бюджетного правила, будем заимствовать, но снижать бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заёмных средств на рынке увеличится, — сказал министр в интервью РБК....