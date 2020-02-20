Министр финансов Антон Силуанов заявил, что предложение о введении прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть рассмотрено к 2024 году. Пока эти предложения не обсуждаются.
Мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов. А к 2024 году рассмотрим предложения: или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию, — сказал он в интервью телеканалу РБК.
Ранее министр говорил, что законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, однако есть заинтересованность в решении этого вопроса. Он отмечал, что если инициатива и будет рассматриваться, то с учётом того, чтобы не пострадали отрасли экономики. Вариант переноса уплаты взносов на плечи работников в правительстве не обсуждается. Для решения проблемы, по его словам, необходимо найти источники компенсации для снижения страховых взносов, писал NEWS.ru.
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