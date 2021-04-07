Россиян подтолкнут копить на старость

Самостоятельно копящих на пенсию россиян будут мотивировать формировать долгосрочные сбережения. Дополнительным стимулом может стать увеличение пенсионного налогового вычета. Идею готовы поддержать в Центробанке. В случае её одобрения граждане смогут каждый год возвращать 52 тысячи рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Эксперты идею оценили, но признали, что одного такого «пряника» будет явно недостаточно.

ЦБ концептуально поддержал идею введения налогового вычета на накопительную пенсию, сообщили « Известия » со ссылкой на письмо зампреда Банка России Владимира Чистюхина в ответ на обращение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В Центробанке считают, что это стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений. АНПФ и НАПФ несколько раз предлагали ввести в России отдельный налоговый вычет для граждан, которые копят на пенсию в рамках НПО, — наподобие существующего для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Как считают в ЦБ, инициатива поспособствует «выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений». В пресс-службе Центробанка сообщили, что данный вопрос обсуждается с участниками рынка и заинтересованными государственными органами. По итогам этих дискуссий будут сформулированы конкретные предложения.

Сегодня граждане имеют возможность получить социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, лечение, благотворительность, пенсионное обеспечение и страхование жизни. Сумма вычета — это не та сумма, которую россияне в итоге получат на руки. Это максимальная сумма расходов, установленная Налоговым кодексом, с которой возвращается 13% налога. В случае с социальными вычетами максимальный размер понесённых расходов должен составлять 120 тысяч рублей, а максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей, причём эта сумма не индексировалась более 10 лет.



Авторы инициативы предлагают увеличить лимит до 400 тысяч рублей (как вариант — до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Такой же лимит установлен для налогового вычета по ИИС-1. Максимальный размер вычета составит 52 тысячи рублей.

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, относятся к идее положительно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Простыми словами, налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога, как правило, с зарплаты или иного дохода. Следовательно, инициатива о возможности вернуть себе часть денежных средств, проинвестированных в будущее, звучит весьма привлекательно с учётом того, что деньги на это тратятся немалые. Артём Баранов юрист юрист



Гендиректор юридической компании «Достигация» Артём Баранов появление инициативы связывает с оттоком средств из долгосрочных вложений. В период коронакризиса стала преобладать стратегия на получение краткосрочной доходности, объясняет он. Говоря о будущих перспективах, эксперт не исключает возникновения трудностей у НПФ.

Государство будет больше к ним присматриваться и иметь определённые рычаги воздействия, а может возникнуть ситуация ограниченного допуска, когда новым НПФ будет сложнее попасть на рынок, — полагает Баранов.

В целом эксперт прогнозирует, что увеличение пенсионного налогового вычета сделает долгосрочные вложения более привлекательными. А вот насколько — будет зависеть от точного процента налогового вычета и сроков, в которые гражданин сможет вернуть себе затраченные на «светлое будущее» средства, говорит Баранов.

Впрочем, нужно понимать, что мотивация самостоятельно копящих на пенсию россиян не исчерпывается только лишь наличием или отсутствием налоговых вычетов. Не менее важна высокая степень уверенности в сохранении средств до наступления пенсионного возраста и возможности их использования, отмечает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Негосударственные пенсионные фонды не имеют такого уровня гарантий, как ПФР. Так что при реализации альтернативных концепций пенсионных накоплений нужно учитывать комплекс факторов. И налоговый вычет лишь один из них. Андрей Гиринский доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

По мнению эксперта, эффективность применения меры налоговых вычетов без комплексной проработки всей концепции может быть достаточно низкой.

Аналогичного мнения придерживаются в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. По мнению президента НАПФ Константина Угрюмова, мотиваторы для привлечения граждан в систему негосударственного пенсионного обеспечения должны быть более серьёзными, чем для индивидуальных инвестиционных счетов, открываемых брокерами или управляющими компаниями.

Налоговый вычет — сам по себе неплохой стимул для привлечения граждан на пенсионный рынок. Это видно на примере тех же ИИС, открываемых брокерами, количество которых растёт впечатляющими темпами. Однако пенсионные накопления — продукт гораздо более долгосрочный и социально чувствительный. Поэтому, конечно, налоговые льготы должны идти в комплекте с другими серьёзными мотиваторами — гарантированием сохранности пенсионных взносов и софинансированием со стороны государства. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

В совокупности всё это даст серьёзный импульс для развития эффективной добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения и в будущем приведёт к увеличению размера пенсий россиян, считает Угрюмов.