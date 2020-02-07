Соединённые Штаты обдумывают введение санкций в отношении «Роснефти». Причина возможных ограничений — тесные отношения компании с властями Венесуэлы, которые Вашингтон воспринимает как нелегитимные. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В частности, российский производитель нефти сотрудничает с венесуэльской госкомпанией PDVSA, которая находится под американскими санкциями. Единственное опасение властей США заключается в том, что такой шаг может спровоцировать хаос на мировом рынке и скачок цен на углеводороды.

После того, как президент Штатов Дональд Трамп в обращении к нации пообещал «сокрушить тиранию» главы Венесуэлы Николаса Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в связи с деятельностью «Роснефти» в этой стране.

Опасения администрации США строятся на предыдущем негативном опыте с РУСАЛом, когда помимо самой компании пострадали её клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против российского алюминиевого гиганта полностью так и не вступили в силу, рост цен на металл подскочил на добрых 20%.

«Роснефть» наряду с индийским концерном Reliance, испанской компанией Repsol и калифорнийской корпорацией Chevron, входит в число основных бизнес-партнёров PDVSA. Введя запрет для американских предприятий на импорт венесуэльской нефти, США пока не спешат осуществлять угрозу введения вторичных ограничений против иностранных корпораций, ведущих бизнес с PDVSA. Экспорт нефти из Венесуэлы в последние месяцы вырос, что позволило режиму Мадуро получить передышку.

Ситуация в этом государстве, переживающем тяжелейший экономический кризис, обострилась после того, как в январе 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным лидером его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввёл санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил соответствующим американским компаниям работать в стране.

Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая даёт 95% экспортных доходов, более 50% доходной части государственного бюджета и около 30% ВВП. Боливарианская республика обладает крупнейшими в мире доказанными запасами чёрного золота. 92,9 % углеводородного сырья залегают в пределах Оринокского нефтегазоносного бассейна.

В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении «Роснефти» из-за увеличения торговли чёрным золотом из Боливарианской республики. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Каракасом в области энергетики.

На слухи о возможности новых санкций министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявил о том, что Москве не привыкать к угрозам из Вашингтона.

Я слышал очередные угрозы — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь». Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право. Но я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

Rosneft/via Globallookpress.com

«Роснефть» ранее уже поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения ограничений) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями. Любые попытки ограничить компанию в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, она оставляет за собой право защищаться, заявляли её представители.

NEWS.ru направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

Вопрос в том, насколько «Роснефть» будет действовать, исходя из того, чтобы этих санкций не допустить. Но для американцев это вопрос политический — есть довольно активное давление на Мадуро, на его правительство. «Роснефть» представляется одним из столпов, одним из ресурсов, который имеется в распоряжении правительства. Эта компания оказывает существенную помощь венесуэльской экономике, учитывая, что совместные предприятия с «Роснефтью» — это одни из наиболее эффективных кампаний в республике. Мы оказываем им свою помощь, в том числе и авансовыми платежами, когда это необходимо. Вот почему американцам выгодно помешать нормальной деятельности нефтяной фирмы в Южной Америке и усилить давление на правительство. Дмитрий Розенталь замдиректора по научной работе Института Латинской Америки РАН замдиректора по научной работе Института Латинской Америки РАН

Однако всё будет зависеть от того, как американцы оценят ситуацию и расклад на нефтяном рынке, говорит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, поскольку негативный эффект от возможных санкций может лишь усилиться.

Взять тот же гражданский конфликт в Ливии, и то, что почти полностью прекратился приток ливийской нефти на мировые рынки. Да и заставляет беспокоиться нестабильность в целом ряде других нефтедобывающих компаний. Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам гендиректор Российского совета по международным делам

Хотя, отмечает эксперт, Америке, конечно, выгодно «выдавить» Москву с территорий традиционных интересов — из Латинской Америки. А в Венесуэле американцы, по сути, политически проиграли и теперь не хотят признать этот факт, который связан с активной поддержкой Мадуро со стороны РФ, замечает аналитик.

По его словам, если США всё-таки пойдут на санкции, то это будет означать, что для них в приоритете — минимизировать роль России в южноамериканском политическом ландшафте, подчеркнул Кортунов.

Но для Трампа в его предвыборный период было бы, конечно, выгодно «дожать» Мадуро, поэтому высока вероятность того, что давление на «Роснефть» всё же будет только усиливаться. Также это может касаться и дальнейших санкционных манёвров против «Северного потока — 2». Но расстраиваться не стоит, говорит аналитик.

Ведь, например, санкции против Ирана неожиданно сыграли на руку российским компаниям. Если посмотреть на статистику прошлого года по объёмам, и по стоимости, и, в том числе, по торговле с самими Соединённым Штатами, то можно сказать, что Россия больше выиграла, чем проиграла. В этом смысле возможные санкции против «Роснефти» снова могут сыграть на руку Москве: дестабилизируется рынок, и цены пойдут вверх, — сказал Андрей Кортунов.

По его словам, «нефть в отличие от газа купят или перепродадут все на мировом рынке, управлять которым трудно». А односторонним американским санкциям вряд ли будут следовать все даже под угрозой вторичного применения.