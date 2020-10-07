Shell не согласилась со штрафом Польши из-за «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/8f88f1e0-088e-11eb-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rupert OberhA user via mago-images.de/Global Look Press

Голландско-британская компания Shell, участвующая в финансировании строительства газопровода «Северный поток — 2», не согласна со штрафом, который наложил польский антимонопольный регулятор UOKiK на кредиторов проекта, включая Shell.

Выражаем несогласие с решением UOKiK. Мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами, — сообщила РБК представитель компании в России Вера Сурженко.

По её словам, Shell как один из кредиторов проекта ведёт хозяйственную деятельность в соответствии с национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила.

Ранее стало известно, что «Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также его решением оштрафовать компанию и обязательно воспользуется своим правом на обжалование. В концерне отметили, что решение регулятора нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа говорит о желании любыми способами противодействовать реализации проекта.

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как рассказал глава Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Томаш Хрустный, было решено оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний. Так, на «Газпром» был наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а на компании — 385 млн злотых ($100 млн). По данным регулятора, компании нарушили польское антимонопольное законодательство. Кроме штрафа, согласно его решению, компании должны разорвать договор о строительстве газопровода в течение 30 дней.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.