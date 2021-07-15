«Северный поток — 2»: Байден и Меркель не сошлись в оценке проекта

Запуск «Северного потока — 2» не должен лишить Украину статуса газового транзитёра, это единственная позиция, касающаяся проекта, по которой у США и Германии совпадают мнения. В остальном Вашингтон и Берлин имеют разногласия, заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Добрые друзья могут расходиться во мнениях, — пояснил хозяин Белого дома.

Байден добавил, что вместе с Меркель попросил правительства двух стран «изучить практические меры», которые они могли бы предпринять по проекту совместно.

Он пояснил, что, когда он заступил на высший пост в США, газопровод был почти достроен и новые санкции уже «не имели смысла». Зато сейчас разумно обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента «шантажа» со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения.

Меркель подтвердила наличие разногласий по «Северному потоку — 2», но, по её мнению, он не грозит Украине потерей транзита российского газа.

Хочу сказать чётко: в нашем понимании было, есть и остаётся, что Украина остаётся транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитёром, — подчеркнула канцлер.

Ранее стало известно, что на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель, находящейся с визитом в США, Байден напомнил ей об обеспокоенности проектом российского газопровода «Северный поток — 2». При этом, по его словам, они абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить «использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей».