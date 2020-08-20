Сервис 2ГИС стал частью Сбербанка

https://static.news.ru/photo/6053019c-e2fd-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк приобрёл крупнейший российский картографический сервис 2ГИС. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании.

Оценка 100% долей компании для сделки составила 14,3 млрд руб. Доля кредитной организации составила 72%, доля совместного предприятия Сбербанка и Mail.ruGroup в сфере транспорта и еды — 3%. Основатели и менеджмент сохранили за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью вышли из капитала 2ГИС.

При этом 2ГИС остаётся самостоятельным в принятии решений о развитии продукта. Мы сохранили команду, более того, активизировали приём специалистов для работы над новыми функциями 2ГИС и проектами, — заявил основатель и акционер 2ГИС Александр Сысоев.

2ГИС уже начал взаимодействовать с компаниями экосистемы банка и совместного с Mail.ru Group O2O-предприятия. Среди первых интеграций — появление в геосервисе возможности узнать стоимость проезда и заказать такси «Ситимобил» и доставку DeliveryClub.

В числе приоритетных направлений — развитие картографической платформы; запуск новых возможностей в геосервисе, в том числе, маркетплейса; создание инструментов для разработчиков, которые позволят использовать данные и картографию 2ГИС в других мобильных приложениях и сервисах, — говорится в пресс-релизе Сбербанка.

2ГИС основана в 1999 году предпринимателем из Новосибирска Александром Сысоевым. Это шестая по версии Forbes компания российского сегмента Интернет по оценочной капитализации. По оценкам издания, она стоит $320 млн. Она является прямым конкурентом «Яндекс.Карт».

Ранее NEWS.ru писал, что «Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по проектам «Яндекс. Маркет» и «Яндекс. Деньги». Предварительно «Яндекс» выкупит долю в «Яндекс. Маркете» за 42 млрд рублей, а Сбербанк получит «Яндекс. Деньги» за 2,4 млрд рублей. Отмечается, что окончательная сумма сделки будет зависеть от валютного курса и даты проведения сделки. Сделка запланирована на третий квартал 2020 года.