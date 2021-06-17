На выплаты семьям с детьми выделят ещё 55 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/df8e4990-cf4b-11eb-a296-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводятся на сайте кабмина.

Эта сумма станет дополнением к ранее направленным на эти цели 200 млрд рублей. Семьи получат средства в рамках ежемесячных выплат.

Глава кабмина добавил, что правила предоставления пособия были усовершенствованы и стали более адресными. Так, в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Ранее Мишустин заявил, что в течение года российские семьи с детьми получили помощь в размере более 650 млрд рублей.

Недавно правительство запустило программу, согласно которой российские семьи с несовершеннолетними детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Скидка будет действовать для поездок в купе, её размер будут рассчитывать по специальной формуле — как разницу между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.