Сечин: отказ от ископаемого топлива потребует $50 трлн инвестиций за 10 лет

https://static.news.ru/photo/6f9fa518-148c-11eb-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/facebook.com

Гипотетический вариант полного отказа человечества от использования ископаемого топлива потребует порядка $50 трлн инвестиций за 10 лет, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XIII Евразийском экономическом форуме.

Топ-менеджер также оценил расходы при реализации более мягкого сценария — сокращения потребления горючего до достижения нулевого показателя по чистым выбросам. По словам Сечина, такой подход требует $28 трлн инвестиций в ближайшие 10 лет.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что отказ от использования традиционных видов ископаемого топлива чреват дефицитом металлов, необходимых для производства техники и оборудования, в частности аккумуляторов на ветровых и солнечных станциях.

Как передавал NEWS.ru, Сечин допустил, что восстановление мировой экономики и глобального спроса на нефть начнётся уже в 2021 году.