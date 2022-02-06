Счётная палата оценит готовность России к энергопереходу

Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда, пишет РБК.

Анализ Счётной палаты будет включать в себя мониторинг возможностей и рисков глобального энергоперехода для российских экономики и бюджета, позволяющий определить оптимальные пути для достижения углеродной нейтральности и оценить выполнимость правительственной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Также предполагается оценить влияние декарбонизации мировой экономики на отечественный топливно-энергетический комплекс и исследовать перспективы развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.

Частью анализа станет аудит системы мониторинга и учёта лесных ресурсов России, так как достижение страной углеродной нейтральности прямо зависит от поглощающей способности российских лесов. Ранее эксперты Boston Consulting Group указали, что российские леса недооценены на 84,4% по способности поглощать парниковые газы. Ещё одним из конкурентных преимуществ страны может стать развитая атомная энергетика, однако перспективы этого направления будут во многом зависеть от того, признают ли её экологически чистой в глобальном масштабе.

Счётная палата также намерена обратить внимание на влияние декарбонизации на рынок труда. Как пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, декарбонизация предполагает существенные экономические преобразования, которые неизбежно будут сопровождаться изменением структуры занятости и рынка труда.

Также предполагается исследовать возможности замещения доходов от продажи углеводородов, спрос на которые упадёт в условиях декарбонизации. Как отмечает руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям энергетики PwC в России Дмитрий Стапран, энергопереход может привести к появлению дополнительных экспортных товаров, таких как экологически чистый водород.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как уже через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета и основным экспортным товаром России.

До этого Кудрин предположил, что энергопереход и связанная с этим необходимость замещать энергоэкспорт промышленными товарами и услугами станет самым большим вызовом для российской экономики. Он отметил, что по сравнению с другими странами Россия находится в относительно привилегированном положении, так как часть продуктов добывается «из недр». Тем не менее с новой повесткой эти продукты придётся замещать в значительной степени.