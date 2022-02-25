Сберу повезло, а ВТБ — нет

24 февраля минфин США ввел санкции против девяти системообразующих российских банков из-за военной операции России на Украине. Санкции затронут почти 80 процентов всех банковских активов России и окажут глубокое и долгосрочное влияние на российскую экономику и финансовую систему, полагают американцы. Насколько они усложнят жизнь клиентам банков — в материале NEWS.ru

Наказание по-американски

По оценке американского минфина, ежедневно российские финансовые институты проводят операции с иностранной валютой на сумму около 46 миллиардов долларов по всему миру, 80 процентов которых осуществляются в долларах США.

Подавляющее большинство этих транзакций теперь будет сорвано путем отключения от обработки платежей через финансовую систему США двух крупнейших российских банков — ВТБ и Сбера, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы России по стоимости активов, говорится в пресс-релизе ведомства

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбер будет отключен от расчетов в долларах путем закрытия сквозных и коррсчетов банка начиная с 26 марта 2022 года.

Однако больше всего «досталось» банкам ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. Их активы в США замораживаются, для них вводится запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами.

В отношении Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка «вводятся ограничения, запрещающие им привлекать капитал сроком более чем на 14 дней на долговом рынке в США».

Банки ответили

На сайте Сбера сообщается, что никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме. Отвечая на вопрос: как перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом, банк указывает, что «валютные переводы работают в обычном режиме. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено». Банк также изучает, какие ограничения коснутся работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В ВТБ отмечают, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе номинированных в долларах США и евро.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объёме, для них также доступно проведение всех операций на территории России, говорится в сообщении на сайте ВТБ.

Все платёжные карты подсанкционных банков (ВТБ, «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка) работают и (будут работать) на территории России без ограничений. Это касается оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы, сообщает ЦБ РФ.

Однако ими нельзя будет расплатиться за границей, а также использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также недоступны валютные переводы за рубеж в «ВТБ-Онлайн» и в отделениях банка. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, банк порекомендовал снять наличные средства с карты или расплачиваться картами другого банка.

Кроме того, карты подсанкционных банков (ВТБ, «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка) «не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», уточнили в ЦБ.



В Совкомбанке предупредили, что обмен валюты будет недоступен ни в офисах, ни в мобильных приложениях банка. Однако в ВТБ и банке «Открытие» заявили, что ограничений по обмену валюты нет. Совкомбанк также уведомил, что принял решение о приостановке выдачи ипотечных кредитов «в связи с существенной неопределенностью на российском рынке». А в «Новикомбанке» рекомендовали клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Газпромбанк , Россельхозбанк и Московский кредитный банк сообщили, что ограничения не повлияли на их работу. В Альфа-Банке временно не смогут выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. Но Альфа-Банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании, отметили в банке.

Легкий испуг Сбера

Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова считает, что Сбер, действительно в отличие от ВТБ, «Открытия» и других отделался относительно лёгким испугом.

Его внесли в список CAPTA, что предусматривает только принудительное закрытие корреспондентских счетов в США в течение месяца. Что это значит для физических лиц? Ничего, — сказал Вадим Ковригин NEWS.ru.

Карты Сбера, в том числе международных платёжных систем, продолжают работать в России и за рубежом. Apple Pay и Android Pay и другие системы никто не отключает. Приложения Сбера остаются в маркетах всех операционных систем. Транзакции по рублёвым и валютным счетам по России и за рубежом каких-то глобальных ограничений иметь не будут.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вкладов и кредитов граждан России эти санкции не коснутся никак. Да, могут быть лишь небольшие сложности с переводом средств в США через корреспондентские счета — но эта проблема решаема через корреспондентские счета и иные счета в других странах. Разве что может чуть увеличиться комиссия за перевод, добавляет Вадим Ковригин.

Он выразил уверенность, что «руководство Сбера выход найдет — тем более, Россию от SWIFT никто не отключал».

Что эти санкции значат для клиентов-юридических лиц? Расчётные счета во всех валютах продолжают действовать. Все остальные продукты остаются на тех же условиях. За исключением, разве что, транзакций с партнёрами из США. Но эта проблема решаемая.

Что эти меры значат для самого банка? Мало что. Трудности во взаимоотношениях с американскими партнёрами. Однако, не запрет. Да, корреспондентских счетов в США не будет. Но через счета в других странах переводы никто не запрещал! Имущество банка не замораживается. Никто не запрещает приобретать, например, американское программное обеспечение для развития экосистемы Сбера. Так что Сберу повезло! — сказал Вадим Ковригин.

В целом последствия введённых ограничений для клиентов банков, пострадавших от санкций больше всего (ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие»), будут зависеть от того, какие меры поддержки предложит ЦБ, говорит экономист Семён Новопрудский. Но уже очевидно, что они не смогут исполнять операции с валютой по картам за пределами России. Фактически речь идёт о прекращении прямой деятельности банков на зарубежных рынках, добавляет преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что касается юрлиц, то компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, придётся переходить в банки, не попавшие под санкции. Они, скорее всего, не смогут проводить через вышеназванные кредитные организации валютные переводы в США и страны ЕС, а также другие страны или через отдельные банки третьих стран, которые могут присоединиться к санкциям, полагает Новопрудский. При этом эксперты в единогласны в том, что введенные санкции отразятся на общей экономической ситуации в стране, замедлении экономического роста, ускорении инфляции и т.д.