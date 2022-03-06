Сбербанк рассмотрит возможность выпуска карты «Мир»-UnionPay

Сбербанк рассматривает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay, сказано в сообщении кредитной организации, пишет РИА Новости. Такой шаг может стать ответной мерой на прекращение работы карт систем Visa и Mastercard.

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно, — сказано в сообщении.

Visa и Mastercard объявили в воскресенье, 6 марта, о приостановке своей деятельности на территории России, что означает, что выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные. При этом внутри страны карты смогут продолжить работу благодаря Национальной системе платёжных карт.

Для оплаты покупок за рубежом россияне могут оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, она работает в РФ, а также в 180 странах, сообщили в Национальной системе платёжных карт.

Ранее президент США Джо Байден приветствовал решение платёжных систем Visa и Mastercard приостановить свою работу в России. Об этом американский лидер заявил в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.