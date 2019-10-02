https://static.news.ru/photo/b2459b1e-e596-11e9-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк начал служебное расследование после сообщений о возможной утечке персональных данных клиентов. Об этом говорится на сайте банка.

В настоящий момент производится служебное расследование и о его итогах будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении банка.

Ранее стало известно о том, что данные 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались в свободном доступе. Как сообщал «Коммерсант», это самая крупная в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.

В компании DeviceLock рассказали, что данные клиентов банка оказались в свободном доступе на специализированном заблокированном Роскомнадзором форуме. При этом в Сбербанке заверили, что угрозы нет, так как украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов, писал News.ru.